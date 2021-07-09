Новинський припинив перемовини з приводу придбання телеканалу «НАШ»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Вадим Новинский / Facebook
Народний депутат Вадим Новинський повідомив, що вийшов із перемовин з приводу придбання телеканалу «НАШ».
Про це він написав у своєму Facebook.
Зазначається, що перемовини про купівлю телеканалу вела його компанія Smart Holding.
«Так, ми вели переговори і відкрито заявляли про це, не роблячи з самого процесу таємницю. Однак ми не порозумілися з Євгеном Мураєвим. Як я і обіцяв, ми публічно повідомляємо про припинення переговорів», — підкреслив Новинський.
Також він зазначив, що не планує вести перемовини про придбання будь-якого іншого ЗМІ.
- Михайло Добкін в інтерв’ю «Бабелю» повʼязав телеканал «НАШ» з Вадимом Новинським. Відповідаючи на репліку журналіста, що він весь час ходить на ефіри телеканалів «Україна» та «НАШ», Добкін відповів: «НАШ» — це Новинський». Сам Вадим Новинський заперечив свою причетність до телеканалу «НАШ».
- Зазначимо, телеканал «НАШ», відповідно до відкритих даних, належить сімʼї Євгенія Мураєва. За даними ЗМІ, юридична особа телеканалу належить компанії «Наша Прага», якою, у свою чергу, володіє кіпрська компанія Demosena Investments Ltd., кінцевим власником якої є батько екснардепа — Володимир Мураєв.