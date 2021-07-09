У Києві район Жуляни залишився без електрики через аварію

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Гонтар Володимир / УНІАН

У столичному мікрорайоні Жуляни через аварію без світла залишилися 78 багатоповерхівок та 600 приватних будинків.

Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».

Аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції «Теремки» відбулося о 10:50. Зараз фахівці зʼясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення.

Про відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

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