Співак Мерілін Менсон добровільно здався поліції. Його підозрюють у нападі на оператора

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Mark Horton / Contributor

Американський співак Мерілін Менсон добровільно здався поліції через звинувачення в нападі на оператора.

Про це пише TMZ.

Після візиту до правоохоронців Менсона відпустили під певні зобов’язання — він не повинен жодним чином контактувати із постраждалим та вчиняти інші правопорушення, а також мусить відвідувати всі засідання суду в цій справі.

У травні 2021 року поліція оголосила співака в розшук і видала ордер на його арешт. Річ у тім, що ані він, ані його адвокати не надавали жодних пояснень щодо звинувачень, які висунули проти Менсона. Захист співака переконував, що той перебуває у контакті з поліцією. Менсону загрожує до одного року в’язниці та штраф до двох тисяч доларів.