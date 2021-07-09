В Україні другий день поспіль встановлюють рекорд із вакцинації від коронавірусу — понад 100 тисяч щеплень за добу

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Другий день поспіль в Україні встановлюють рекорд із кількості щеплень від коронавірусу за добу. Протягом 8 липня вакцинувалися майже 110 тисяч українців.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Першу дозу вакцини отримали 44 тисячі людей, а другу дозу — 64 тисячі. Загалом уже 2,2 мільйони українців отримали щеплення від коронавірусу, понад мільйон з них — завершили вакцинацію, отримавши дві дози.

Також за минулу добу в країні зафіксували 655 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 31 дитина та 37 медиків.

До лікарень через коронавірус потрапили 396 хворих, а 12 людей померли від ускладнень. Водночас 885 людей одужали від коронавірусу.