Спецпредставник ОБСЄ по Україні Грау залишає свою посаду

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Twitter / SwedeninATOSCE

Посол Гайді Грау цього літа залишить посаду спеціального представника голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер Шведське головування в організації повідомило про відставку Грау. Причина не повідомлялася. Було зазначено, що наразі триває підбір її наступника.

Також під час засідання Постійної ради зі словами подяки швейцарській дипломатці за роботу виступила низка делегацій країн-учасниць.

У четвер ОБСЄ заявила, що упродовж останніх двох тижнів на Донбасі зросла кількість порушень режиму припинення вогню та погіршилася ситуація з безпекою на ділянках розведення сил і засобів. Посол Грау також представила двох нових координаторів робочих груп ТКГ: Сільві-Аньєс Берману працюватиме в політичній робочій групі, а Шарлотта Реландер — у гуманітарній робочій групі.