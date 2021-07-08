У приміщенні кіностудії Довженка облаштували готель. Суд визнав це незаконним

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В одному з приміщень Національної кіностудії ім. Олександра Довженка в Києві облаштували готель. Київська міська прокуратура через суд домоглася визнання незаконною оренди приміщення.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Зазначено, що готель облаштувала комерційна структура, яка за заниженою вартістю отримала в користування приміщення площею 1 300 кв. метрів. При цьому, за договором від 2018 року приміщення на 10 років здали без відома Міністерства культури.

У прокуратурі уточнили, що під готель пішла частина будівлі площею 4 300 кв. метрів по вул. Довженка.

Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору оренди, і Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов.