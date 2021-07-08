«Жодних зобовʼязань». У СН пояснили, чому Зеленський не вніс до Ради проєкт Великого герба, який переміг у конкурсі

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Соколовська Інна / УНІАН

У «Слузі народу» заявили, що конкурс на розробку ескізу Великого герба України не зобовʼязував вносити роботу переможця Верховній Раді на затвердження.

Про це у коментарі «Радіо Свобода» розповів перший заступник голови фракції та член комітету з питань організації держвлади Олександр Корнієнко.

«У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця по жодному з конкурсів (по останньому конкурсу теж). Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував (ну, схожий на нього дуже, приблизно). Тому тут питання про зміст, а не про форму», — зауважив він.

На запитання про те, чи доцільно у такому разі було взагалі проводити ще один конкурс, Корнієнко зазначив, що це «був фол останньої надії» від Мінкульту.

«Це була така спроба: давайте ще раз проведемо, може, щось нове виникне. Так, там були нові ідеї «групи Дубілета», тому що Дубілет знайшов геральдистів, вони розробили нові ідеї, але вони, на жаль, негеральдичні виявилися», — пояснив Корнієнко.