У аптеках Німеччини почали продавати медичний канабіс

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В аптеках Німеччини почали організований державою продаж канабісу для медичних цілей.

Про це пише Deutsche Welle.

Канабіс продаватимуть за ціною €4,30 за грам. Вирощуванням конопель в Німеччині займаються три компанії за дорученням Агентства з канабісу, розташованого в Федеральному інституті ліків і виробів медичного призначення (BfArM). Однак поставки рослини з-за кордону триватимуть і надалі. Очікують, що упродовж чотирьох років у Німеччині виростять загалом 10,4 тонни медичних конопель.

Німецькі аптеки можуть через портал cannabisagentur.de отримувати для пацієнтів канабіс такої якості, яка відповідає нормам, встановленим для медичних препаратів BfArM.

Агентство з канабісу створили для контролю за його виробництвом в медичних цілях у 2017 році, коли в Німеччині дозволили використовувати коноплі як лікарський засіб. З того часу лікарі можуть виписувати квітки або екстракт конопель медичного призначення за рецептом.