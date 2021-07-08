СБУ виявила у приміщенні «Вінницяобленерго» найбільшу в Україні криптоферму
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки виявила найбільшу в Україні криптоферму в одному з колишніх приміщень АТ «Вінницяобленерго».
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Підпільну ферму обслуговувало майже 5 тисяч одиниць компʼютерної техніки. Зловмисники незаконно відбирали електрику з мереж «Вінницяобленерго», приховуючи діяльність умовними засобами обліку споживання енергії.
За даними СБУ, ферма, яку створили жителі Києва та Вінниці, щомісяця завдавала збитків на суму 5—7 мільйонів гривень.
Правоохоронці вилучили всі компʼютери, 3,8 тисячі ігрових приставок, понад 500 відеокарт і 50 процесорів.
Відкрито кримінальне провадження за статтею про викрадення електричної енергії (ч. 2 ст. 188-1 КК). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.
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