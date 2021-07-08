СБУ виявила у приміщенні «Вінницяобленерго» найбільшу в Україні криптоферму

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Служба безпеки виявила найбільшу в Україні криптоферму в одному з колишніх приміщень АТ «Вінницяобленерго».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підпільну ферму обслуговувало майже 5 тисяч одиниць компʼютерної техніки. Зловмисники незаконно відбирали електрику з мереж «Вінницяобленерго», приховуючи діяльність умовними засобами обліку споживання енергії.

За даними СБУ, ферма, яку створили жителі Києва та Вінниці, щомісяця завдавала збитків на суму 5—7 мільйонів ​​гривень.

Правоохоронці вилучили всі компʼютери, 3,8 тисячі ігрових приставок, понад 500 відеокарт і 50 процесорів.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про викрадення електричної енергії (ч. 2 ст. 188-1 КК). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.