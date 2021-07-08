Омбудсмен Денісова вимагає відкрити провадження через розміщення гомофобних листівок на вулицях Житомира

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Фото УНІАН

У Житомирі невідомі особи розмістили на опорах ліній електропередач плакат гомофобного змісту із закликами до вбивства представників ЛГБТ.

Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

Вона засудила гомофобний плакат, що з’явився в Житомирі, та звернулася до керівництва Нацполіції з проханням перевірити правопорушення та внести відомості до ЄРДР.

Денісова додала, що Конституція України та Конвенція про захист прав людини забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою, а також зобов’язують державу протидіяти утискам секс-меншин.

«Забезпечення рівності прав і свобод представників ЛГБТІ-спільноти як однієї з найбільш вразливих категорій громадян перебуває на моєму постійному контролі», — написала Денісова.