Російський військовий літак перервав брифінг лідерів Литви та Іспанії. Його довелося перехоплювати

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Брифінг премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса і президента Литви Гітанаса Науседи був перерваний російським військовим літаком, який наблизився до повітряного простору Литви. Політики давали пресконференцію на авіабазі «Шяуляй», і після повідомлення про російський літак іспанським винищувачам Eurofighter довелося терміново підніматися у небо для супроводу.

Про це повідомляють Reuters і «Європейська правда».

Пресконференція перед ангаром винищувачів тривала лише три хвилини. Учасникам і журналістам довелося покинути робочу зону авіабази в момент підготовки винищувачів до вильоту.

Іспанські винищувачі, які базуються в Литві в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії, вилетіли на перехоплення літака з Калінінградської області о 10:55. У Міноборони Литви заявили, що росіяни традиційно не надали план польоту.

Брифінг продовжили після посадки всіх Eurofighter.

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