Російський військовий літак перервав брифінг лідерів Литви та Іспанії. Його довелося перехоплювати
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Брифінг премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса і президента Литви Гітанаса Науседи був перерваний російським військовим літаком, який наблизився до повітряного простору Литви. Політики давали пресконференцію на авіабазі «Шяуляй», і після повідомлення про російський літак іспанським винищувачам Eurofighter довелося терміново підніматися у небо для супроводу.
Про це повідомляють Reuters і «Європейська правда».
Пресконференція перед ангаром винищувачів тривала лише три хвилини. Учасникам і журналістам довелося покинути робочу зону авіабази в момент підготовки винищувачів до вильоту.
Іспанські винищувачі, які базуються в Литві в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії, вилетіли на перехоплення літака з Калінінградської області о 10:55. У Міноборони Литви заявили, що росіяни традиційно не надали план польоту.
Брифінг продовжили після посадки всіх Eurofighter.
- Бойовій авіації НАТО часто доводиться супроводжувати літаки Росії поблизу кордонів країн Балтії. Росіяни відключають транспондери і не повідомляють польотні плани, вторгаючись у простір країн.
- У червні російські винищувачі двічі порушили простір Данії, не реагуючи на попередження. Після цього посла РФ викликали до Копенгагену.