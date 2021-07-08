Експрезидент ПАР Джейкоб Зума здався поліції та сів у вʼязницю. Його засудили за неповагу до суду
- Автор:
- Софія Телішевська
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Dudu Zuma-Sambudla/Twitter
Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума здався поліції та почав відбувати 15-місячний термін тюремного увʼязнення, за прояв неповаги до суду.
Про це повідомила його донька Дуду Зума-Самбудла, написавши, що «батько перебуває у доброму гуморі та дорогою до вʼязниці сміявся».
79-річний експрезидент ПАР відбуватиме покарання у провінції Квазулу-Наталь на сході країни, хоча спершу він пручався від увʼязнення. Крім того обʼєднання ветеранів країни, яке прихильне до Зуми погрожувало дестабілізувати ситуацію в ПАР, якщо правоохоронці таки затримають експрезидента.
Зрештою Зума вирішив не доводити ситуацію до силового затримання й добровільно здався.
Нагадаємо, політик отримав покарання через відмову прийти на допит щодо його ймовірної причетності до корупції під час перебування на посту глави держави. Колишній президент звинувачення у свій бік не визнає та називає їх наклепом.
- Джейкоб Зума обіймав посаду президента ПАР з 2009 року, а на початку 2018 року був змушений піти у відставку. Таким чином Зума уникнув розгляду в парламенті питання про вотум недовіри президенту країни, який збиралася внести його власна владна партія, «Африканський національний конгрес». Колишній президент ПАР звинувачується в кількох епізодах шахрайства, корупції, рекету та відмивання грошей. У разі визнання його винним політику загрожує тюремне ув’язнення терміном до 25 років і великий штраф.