Експрезидент ПАР Джейкоб Зума здався поліції та сів у вʼязницю. Його засудили за неповагу до суду

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Dudu Zuma-Sambudla/Twitter

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума здався поліції та почав відбувати 15-місячний термін тюремного увʼязнення, за прояв неповаги до суду.

Про це повідомила його донька Дуду Зума-Самбудла, написавши, що «батько перебуває у доброму гуморі та дорогою до вʼязниці сміявся».

79-річний експрезидент ПАР відбуватиме покарання у провінції Квазулу-Наталь на сході країни, хоча спершу він пручався від увʼязнення. Крім того обʼєднання ветеранів країни, яке прихильне до Зуми погрожувало дестабілізувати ситуацію в ПАР, якщо правоохоронці таки затримають експрезидента.

Зрештою Зума вирішив не доводити ситуацію до силового затримання й добровільно здався.

Нагадаємо, політик отримав покарання через відмову прийти на допит щодо його ймовірної причетності до корупції під час перебування на посту глави держави. Колишній президент звинувачення у свій бік не визнає та називає їх наклепом.