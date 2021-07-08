World Weather Attribution: Екстремальна спека в Канаді та США — це результат змін клімату

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Funk Dooby / Flickr

Пекельна спека, яка охопила західну Канаду і США наприкінці червня, була «практично неможливою» без зміни клімату. Про це йдеться в дослідженні World Weather Attribution (WWA), яке цитує BBC.

У своєму дослідженні команда з 27 науковців стверджує, що смертельна спека траплялася раз на тисячу років. Але зараз вони очікують, що такі екстремальні явища почастішають, оскільки світ нагрівається через зміни клімату.

«Ми дійшли висновку, що подія, яка відбувається один раз на тисячу років, у минулому ставалася принаймні у 150 разів рідше», — сказав провідний автор Сьюкі Філіп з Королівського метеорологічного інституту Нідерландів.

Дослідники клімату звикли до того, що в останні роки хвилі тепла бʼють рекорди в усьому світі. Однак перевищення попередньої національної позначки високої температури на 10% за один раз, як це сталося в Канаді минулого тижня, є практично безпрецедентним. Попередній національний рекорд Канади з високої температури становив +45 °C, але нещодавно у провінції Британська Колумбія в селі Літтон зафіксували +49,6 °C.

В американських штатах Орегон і Вашингтон, а також на заході Канади кілька міст встановили нові рекорди, які набагато перевищують +40 °C. Ці температури призвели до смертей сотень людей — лікарі фіксували сплески раптових смертей, також збільшилась кількість візитів до лікарень із захворюваннями, повʼязаними зі спекою.