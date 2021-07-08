Франція закликає країни ЄС не визнавати вакцини з Китаю та Росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
У Міністерстві закордонних справ Франції закликають інші країни-члени ЄС не визнавати вакцини від коронавірусу з Китаю та Росії.
Про це заявив державний секретар МЗС Франції Клеман Бон в ефірі телеканалу France 2.
Він зазначив, що громадяни ЄС повинні отримувати щеплення лише перевіреними препаратами. Бон нагадав, що наразі таких вакцин лише чотири.
«Що стосується інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: будьте обережні, скажіть ні цим вакцинам», — сказав політик.
- Туристів, які відвідують Францію, з 7 липня зобовʼязали платити за тести на COVID-19. ПЛР-тест коштує €49, а тест на антитіла — €29.