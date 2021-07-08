ВООЗ: Нові штами коронавірусу перемагають вакцинацію
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images / Bloomberg / Contributor
Нові варіанти коронавірусу поки що перемагають у гонці з вакцинами проти COVID-19.
Про це на брифінгу заявив директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гебреєсус.
«Нові варіанти зараз перемагають в гонці з вакцинами через несправедливе виробництво і розподіл препаратів», — повідомив Гебреєсус.
Він зазначив, що це загрожує відновленню світової економіки після кризи, яку викликала пандемія.
«Вакцинний націоналізм, левова частка якого припадає на жменьку країн, є морально невиправданою та неефективною стратегією суспільної охорони здоровʼя проти вірусу. Деякі країни з високим рівнем вакцинації відмовляються від протиепідемічних заходів і послаблюють заходи, наче пандемія вже закінчилася», — обурився директор організації.
Гебреєсус заявив, що у нього «викликає відразу» той факт, що мільйони медичних працівників у всьому світі досі не вакциновані.
«З моральної, епідеміологічної та економічної точки зору настав час, щоб світ обʼєднався, аби колективно побороти цю пандемію», — додав він.
Напередодні Гебреєсус підкреслював, що попри досягнутий у боротьбі з коронавірусом прогрес, пандемія перебуває на дуже небезпечній стадії. Єдиним виходом із цієї ситуації глава ВООЗ бачить справедливий розподіл індивідуальних засобів захисту, тестів, ліків і вакцин.
- В Україні за добу 7 липня встановили рекорд з вакцинації населення від коронавірусу. Уперше протягом доби щеплення отримали понад 100 тисяч людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що наприкінці липня — на початку серпня в Україні розпочнеться останній, п’ятий етап вакцинації населення від коронавірусу. Тоді щеплення робитимуть усім охочим. На цьому етапі в пункти масової вакцинації прибудуть усі доступні в Україні вакцини, зокрема Pfizer.