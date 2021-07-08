ВООЗ: Нові штами коронавірусу перемагають вакцинацію

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Нові варіанти коронавірусу поки що перемагають у гонці з вакцинами проти COVID-19.

Про це на брифінгу заявив директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гебреєсус.

«Нові варіанти зараз перемагають в гонці з вакцинами через несправедливе виробництво і розподіл препаратів», — повідомив Гебреєсус.

Він зазначив, що це загрожує відновленню світової економіки після кризи, яку викликала пандемія.

«Вакцинний націоналізм, левова частка якого припадає на жменьку країн, є морально невиправданою та неефективною стратегією суспільної охорони здоровʼя проти вірусу. Деякі країни з високим рівнем вакцинації відмовляються від протиепідемічних заходів і послаблюють заходи, наче пандемія вже закінчилася», — обурився директор організації.

Гебреєсус заявив, що у нього «викликає відразу» той факт, що мільйони медичних працівників у всьому світі досі не вакциновані.

«З моральної, епідеміологічної та економічної точки зору настав час, щоб світ обʼєднався, аби колективно побороти цю пандемію», — додав він.

Напередодні Гебреєсус підкреслював, що попри досягнутий у боротьбі з коронавірусом прогрес, пандемія перебуває на дуже небезпечній стадії. Єдиним виходом із цієї ситуації глава ВООЗ бачить справедливий розподіл індивідуальних засобів захисту, тестів, ліків і вакцин.