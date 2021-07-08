Понад половину американських штатів подали в суд на Google. Компанію звинувачують у монополізації ринку

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У США столичний округ Колумбія і ще 36 американських штатів подали колективний позов проти Google за порушення антимонопольного законодавства.

Справу розглядатиме федеральний суд штату Каліфорнія, повідомляє Politico.

Позивачі намагаються оскаржити домінуюче становище компанії на ринку додатків для пристроїв на операційній системі Android, а також стягування 30% комісії з розробників додатків на будь-який продаж цифрових товарів і послуг.

«Google контролює 90% ринку додатків для Android, і жоден інший цифровий магазин не займає більше ніж 5% ринку. Компанія дозволяє використовувати на гаджетах інші магазини додатків, але всіляко перешкоджає їхній популярності та просуванню», — йдеться в поясненні мотиву позову.

Це перший позов, який намагається оскаржити контроль Google на ринку магазинів мобільних додатків для Android. Водночас антимонопольні розслідування проти IТ-гіганта тривають в Австралії та Великій Британії.