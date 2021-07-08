В Україні встановили рекорд із вакцинації — за добу зробили понад 100 тисяч щеплень

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В Україні за добу 7 липня встановили рекорд із вакцинації населення від коронавірусу. Уперше протягом доби щеплення отримали понад 100 тисяч людей.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

Першу дозу отримали 42 тисячі людей, а другу — 62 тисячі. Загальна кількість повністю вакцинованих українців (отримали дві дози вакцини) перевищила мільйон людей. Ще стільки ж отримали принаймні одну дозу.

«Станом на 7 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 людини», — зазначили в МОЗ.

Також за минулу добу в Україні виявили 617 нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 26 дітей та 18 медиків.

До лікарень через хворобу потрапили 404 людини, померли — 23. Водночас 872 хворих одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.