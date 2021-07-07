ВООЗ: Від коронавірусу у світі померли понад 4 мільйони осіб
- Автор:
- Олег Панфілович
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Japanexperterna.se / Flickr
Кількість жертв пандемії коронавірусу у світі перевищила 4 мільйони.
Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебреєсус.
«З цієї пандемією світ перебуває в небезпечній точці. Ми подолали трагічний рубіж у 4 мільйони зареєстрованих смертей від COVID-19, що, можливо, не відображає точну кількість померлих» — заявив на брифінгу глава ВООЗ.
Він звернув увагу, що деякі країни з високим рівнем темпів вакцинації зараз планують проводити «бустерні» щеплення (додаткові до основного курсу) і починають скасовувати протиепідемічні обмеження, «так, ніби пандемія вже закінчилася».
Глава ВООЗ зазначив, що в поєднанні з швидко мутуючими варіантами коронавірусу і «приголомшливою нерівністю» в доступі до вакцин, «в дуже багатьох країнах у всіх регіонах світу спостерігається різке зростання числа випадків COVID-19».
- Раніше ВООЗ висловила стурбованість тим, що чемпіонат Європи з футболу сприяє зростанню захворюваності на коронавірус. Нова хвиля пандемії майже неминуча.
- Зростання захворюваності в Європі супроводжується поширенням більш заразного штаму «Дельта». 30 червня влада Шотландії заявила про майже 2 тисячі хворих людей, котрі напередодні відвідали матч проти збірної Англії.