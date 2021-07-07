Кабмін затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам

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Nynne Schrøder / Unsplash

Кабінет міністрів на засіданні 7 липня затвердив порядок надання 14-денної декретної відпустки батьку та іншим членам сімʼї.

Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.

У квітні Верховна Рада ухвалила закон, що забезпечує рівні можливості для матері та батька в догляді за дитиною, і сьогоднішнє рішення уряду спростило процедуру отримання декретної відпустки шляхом визначення чіткого механізму, умов і підстав.

Право на декретну відпустку мають:

чоловік, дружина якого народила дитину;

батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матірʼю дитини, за умови що вони спільно проживають, повʼязані спільним побутом, мають взаємні права й обовʼязки;

бабуся чи дідусь, або інший повнолітній родич дитини, який фактично доглядає за нею.

Оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів надається одноразово, але не пізніше трьох місяців після народження дитини.

Також Кабмін визначив перелік документів для кожної категорії осіб, які можуть претендувати на відпустку.