Поліція назвала причину стрілянини у Голосіївському районі Києва. Там поранили двох осіб

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Новицький Андрій / УНІАН

Причиною конфлікту зі стрільбою у Голосіївському районі Києва стала квартира, яку не змогли поділити колишні та нові власники.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Він підтвердив, що спочатку до поліції надійшла інформація про конфлікт через право власності на квартиру, після чого на місце події прибув наряд патрульної поліції.

«Зловмисник відкрив вогонь. Щонайменше два постріли з мисливської рушниці, за попередньою інформацією, незареєстрованої. Конфлікт стався між новими та старими власниками кваритири», — сказав Крищенко та додав, що безпосередньо під час штурму ніхто не постраждав.

Наразі затриманий перебуває в районному управлінні поліції, відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на життя співробітника правоохоронного органу.

Нагадаємо, 7 липня вранці внаслідок стрілянини на Голосіївському проспекті були поранені поліцейський та цивільна людина. Через кілька годин правоохоронці затримали озброєного зловмисника.