Угорщина відновила роботу пунктів пропуску «Лонья» і «Барабаш» на кордоні з Україною

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Facebook / Державна прикордонна служба України

Угорська сторона відновила пропуск людей та машин через пункти пропуску «Лонья» і «Барабаш», що розташовані на Закарпатті.

Про це повідомляє портал МВС Україна.

Так, на пункті пропуску «Косино — Барабаш» можна перетнути кордон з 08:00 до 20:00 (за київським часом), а в пункті «Дзвінкове — Лонья» з 08:00 до 19:00.

Раніше можливість перетнути кордон у цих пунктах пропуску тимчасово обмежувалася. Робота пунктів пропуску з українського боку не припинялася.