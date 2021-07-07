Шмигаль: За перші шість днів роботи ринку землі зареєстрували 332 угоди про продаж
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sébastien Dévigne / Unsplash
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за перші 6 днів роботи ринку землі зареєстрували 332 угоди купівлі-продажу ділянок.
Про це він повідомив на засіданні уряду, пише пресслужба Кабміну.
«Українці стали справжніми господарями своєї землі, адже відтепер можуть не просто нею володіти, а за бажанням — вільно розпоряджатися. Запровадження земельної реформи містить низку рішень та заходів, які встановлюють прозорі та зрозумілі правила гри для всіх учасників ринку, але найголовніше для її власників — громадян України та українських громад», — підкреслив прем’єр.
Шмигаль також зазначив, що угоди про купівлю землі укладаються прозоро, а міфи про масовий розпродаж і вивіз чорнозему за кордон так і лишились міфами.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів. Ринок землі офіційно запрацював з 1 липня 2021 року і не діятиме на окупованих територіях.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше ніж 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше ніж 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Питання про продаж землі іноземцям буде вирішуватися на Всеукраїнському референдумі.