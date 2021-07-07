Шмигаль: За перші шість днів роботи ринку землі зареєстрували 332 угоди про продаж

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за перші 6 днів роботи ринку землі зареєстрували 332 угоди купівлі-продажу ділянок.

Про це він повідомив на засіданні уряду, пише пресслужба Кабміну.

«Українці стали справжніми господарями своєї землі, адже відтепер можуть не просто нею володіти, а за бажанням — вільно розпоряджатися. Запровадження земельної реформи містить низку рішень та заходів, які встановлюють прозорі та зрозумілі правила гри для всіх учасників ринку, але найголовніше для її власників — громадян України та українських громад», — підкреслив прем’єр.

Шмигаль також зазначив, що угоди про купівлю землі укладаються прозоро, а міфи про масовий розпродаж і вивіз чорнозему за кордон так і лишились міфами.