Суд арештував очільника «Кузні на Рибальському» з альтернативою застави в 443 млн гривень
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Фалін Володимир / УНІАН
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові правління заводу «Кузня на Рибальському» Володимиру Шандрі.
Про це пише пресслужба ДБР.
«7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ «Кузня на Рибальському» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень», — йдеться у повідомленні.
Напередодні суд також обрав запобіжний захід колишньому директору департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони. Його арештували на два місяці з можливістю застави у 475 мільйонів гривень.
- 2 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишньому заступнику міністра оборони та ще деяким посадовцям Міноборони, а також голові правління заводу «Кузня на Рибальському» за постачання неякісної військової техніки.
- Мова йде про замовлення двох катерів «Кентавр». Чиновники були в курсі, що завод не має можливостей виконати умови контракту та збудувати катери у встановлені терміни, тому що там були відсутні проєкти виготовлення подібної продукції. У зв’язку з цим катери не відповідали б вимогам замовлення, отже, їх неможливо було б використовувати.
- Після цього посадовці внесли до оборонного замовлення необхідність будівництва ще одного катера — і знову уклали угоду з «Кузнею на Рибальському» та заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проєкту, які не відповідали технічним умовам.