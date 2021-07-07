Через три місяці простою судно Ever Given залишає Суецький канал

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Контейнеровоз Ever Given, який в березні на шість днів заблокував судноплавство через Суецький канал, почав рух по водній артерії.

Про це повідомляє AFP.

Арештоване судно упродовж 107 днів стояло поблизу Великого та Малого Гіркого озера між двома відрізками каналу. Напередодні суд з економічних і господарських питань офіційно зняв арешт з контейнеровоза.

Зараз воно рушило у бік Середземного моря зі швидкістю 9 морських вузлів (приблизно 16,6 км/год), щоб продовжити розпочатий ще в березні шлях у Роттердам.

Управління Суецького каналу і власник контейнеровоза Ever Given змогли після трьох місяців складних переговорів врегулювати кризу за взаємною згодою. Сторони домовилися про фінансову компенсацію у розмірі 540 мільйонів доларів.

Найближчим часом відбудеться церемонія підписання мирової угоди між адміністрацією каналу і компанією-судновласником.