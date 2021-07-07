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Flickr / Jason Farrell

Найбільший китайський сервіс таксі Didi заходить на український ринок, але точної дати початку роботи поки немає.

Про це пише dev.ua.

Компанія запустила україномовний сайт, на якому запрошує водіїв таксі працювати з ними. Там обіцяють, що сервіс забиратиме лише до 12% комісії.

Пасажирам же обіцяють цілодобову підтримку, конфіденційність та безпеку за допомогою контактів екстреного зв’язку та кнопки SOS.

Також компанія створила власну сторінку на Facebook 11 червня, але вона поки не оновлювалася.