Найбільший китайський сервіс таксі Didi заходить на український ринок
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Jason Farrell
Найбільший китайський сервіс таксі Didi заходить на український ринок, але точної дати початку роботи поки немає.
Про це пише dev.ua.
Компанія запустила україномовний сайт, на якому запрошує водіїв таксі працювати з ними. Там обіцяють, що сервіс забиратиме лише до 12% комісії.
Пасажирам же обіцяють цілодобову підтримку, конфіденційність та безпеку за допомогою контактів екстреного зв’язку та кнопки SOS.
Також компанія створила власну сторінку на Facebook 11 червня, але вона поки не оновлювалася.
- Didi — китайський конгломерат, який об’єднує сервіси таксі, каршерингу, оренди велосипедів, доставки їжі та іншого. Загалом послугами Didi користуються близько 450 мільйонів людей у Китаї, Росії, Мексиці, Японії, Австралії, Бразилії, Південній Африці, Чилі, Новій Зеландії та інших країнах.