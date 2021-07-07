Арахамія заявив, що СН має намір «перейняти досвід» Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою та державою

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Гонтар Володимир / УНИАН

Голова політради «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що партія має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави. Про це він заявив в інтервʼю китайським ЗМІ, передає Сіньхуа.

Арахамія підкреслив, що принципи правлячих партій України та Китаю начебто багато в чому збігаються, оскільки їх девізом є «служіння народу». На його думку, «китайське диво» стало можливим завдяки довгостроковій стабільності політики, яку провела Комуністична партія: «Китай чітко формулює свої плани і неухильно їх виконує, навіть в умовах пандемії КНР змогла зберегти високі темпи зростання економіки».

Арахамія зазначив, що Україна сподівається перейняти «позитивний досвід Китаю в області економічного розвитку». За його словами, відомості про те, що в КНР за кілька днів звели лікарню і за кілька місяців побудували міст, звучать для українців як наукова фантастика, оскільки в Україні за такі терміни можна хіба що прийняти рішення про реалізацію проєкту та підготувати технічну документацію.

1 липня у Києві презентували книгу «Сі Цзіньпін про державне управління в Китаї». На заході був, власне, Арахамія, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, посол КНР в Україні Фань Сяньжун, лідер фракції партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Імовірно, на цьому заході Арахамія і дав інтервʼю китайським ЗМІ.