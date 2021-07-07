У Білорусі відпустили затриманого українця

Новини

Мусиенко Владислав / УНИАН

Білоруські правоохоронці вже відпустили затриманого громадянина України Павла Рабешка. Його звільнили на наступний день після затримання.

Про це у коментарі «РБК-Україна» розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

«За інформацією посольства України в Білорусі, український громадянин Павло Рабешко був 3 липня затриманий білоруськими правоохоронцями, наступного дня він був звільнений», — зазначив він.

За словами речника, наразі чоловік перебуває на зв’язку з українськими дипломатами.