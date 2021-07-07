Країни «Люблінського трикутника» підписали нові документи — про Україну і НАТО та європейську спадщину
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Міністерство закордонних справ України
Міністри закордонних справ країн «Люблінського трикутника» підтримали членство України в ЄС і НАТО. Глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали два спільні документи.
Про це йдеться на сайті МЗС.
«Сьогодні ми підписали і ухвалили важливі документи «Люблінського трикутника». Вони відображають спільне європейське минуле, спільну протидію сучасним викликам і спільне майбутнє України в ЄС і НАТО разом із Польщею та Литвою. «Люблінський трикутник» зміцнюється, наповнюється практичними механізмами взаємодії та набуває нової ваги. Фактично ми пропонуємо альтернативу «руському миру» в нашому регіоні», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Окремою темою розмови стала подальша інтеграція України до НАТО згідно з рішеннями Бухарестського саміту 2008 року та Брюссельського саміту 2021 року. Литва та Польща виступили за надання Україні чіткого розуміння подальших кроків задля отримання членства в Альянсі.
Декларація про європейську спадщину та культурні цінності визнає Конституцію Пилипа Орлика як невід’ємну частину спільної культурно-правової спадщини України, Литви та Польщі. Документ також підтверджує європейську перспективу України, засуджує російську агресію, тимчасову окупацію українських територій та деструктивні дії Росії в Чорному морі.
- «Люблінський трикутник» — це новий формат співпраці України, Польщі та Литви. Міністри трьох країн домовилися про роботу над проєктами, зокрема для протидії російській дезінформації. Крім того, міністр закордонних справ Кулеба пояснив, що Литва та Польща підтримуватимуть Україну в європейській та євроатлантичній інтеграції.