У Бельгії 11-річний хлопець отримав ступінь бакалавра з фізики. Трирічну програму він пройшов за рік

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У Бельгії 11-річний хлопчик отримав ступінь бакалавра фізики в Університеті Антверпену. Він за один рік успішно завершив трирічний курс, одночасно відвідуючи магістерські курси.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Хлопця звати Лоран Сімонс. Він вивчав класичну механіку та квантову фізику. В університеті Антверпену навчався з березня 2020 року і отримав найвищий за всіх рівень оцінки знань — 85%. Оскільки Лоран пройшов кілька курсів магістерської програми, то восени він офіційно вступить до магістратури.

«Безсмертя — ось моя мета. Я хочу мати можливість замінити якомога більше частин тіла механічними частинами. Я намітив шлях, щоб туди потрапити. Квантова фізика — вивчення найдрібніших частинок — це перша частина головоломки. У такому дослідженні важливі дві речі: отримання знань та їх застосування. Щоб досягти другого, я хочу працювати з кращими професорами у світі, зазирнути в їхній мозок і дізнатися, як вони думають», — сказав Сімонс.

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Лоран Сімонс у 6 років вступив до старшої школи та закінчив її за 18 місяців. Після цього він узяв невелику перерву і пішов в академічну відпустку, але ненадовго — вже у 8 років хлопчик вступив до нідерландського Технічного університету Ейндговену. Однак він не отримав диплом про вищу освіту через розбіжності з університетом щодо його закінчення. Адміністрація університету повідомила батькам, що хлопець має здати ще безліч екзаменів, запропонувавши відсунути термін закінчення вишу до середини 2020 року. Батьки з цим не погодилися і відразу скасували його заняття. Вони розраховували, що син закінчить трирічний курс освіти за 10 місяців, щоб отримати диплом до свого десятого дня народження. Після цього Лоран навчався в бельгійському Гентському університеті.