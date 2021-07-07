В Україні вже зробили понад 3 мільйони щеплень від коронавірусу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні від початку вакцинації від коронавірусу зробили 3 092 168 щеплень. Першу дозу отримала 2 136 561 людина, другу — 955 607. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.
За добу 6 липня зробили 93 554 щеплення: першу дозу отримали 36 023 людини, другу — 57 531.
Що стосується кількості хворих, то за добу 6 липня виявили 610 нових хворих. Найбільше — у Києві (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.
Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксували 2 238 974 випадки коронавірусу, одужали 2 174 353 людини, а померли 52 537.
- Загалом в Україні вже відкрили понад 197 пунктів масової вакцинації — ось список.
- У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що наприкінці липня — на початку серпня в Україні розпочнеться останній, п’ятий етап вакцинації населення від коронавірусу. Тоді щеплення робитимуть усім охочим. На цьому етапі в пункти масової вакцинації прибудуть усі доступні в Україні вакцини, зокрема Pfizer.
- В Україні з 1 липня почали тестувати COVID-сертифікати. Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило, що вже готове видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.