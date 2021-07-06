ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з вимогою до Росії звільнити окуповані території України

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Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) ухвалила резолюцію, в якій засудила окупацію Росією українських територій.

Про це у своєму Facebook написав голова української делегації в ПА ОБСЄ Микита Потураєв.

«Попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії, Парламентська асамблея ОБСЄ щойно ухвалила термінову резолюцію, яка була ініційована Україною, та суворо засуджує триваючу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях», — зазначив він.

Також у резолюції засуджуються намагання Росії заблокувати Керченську протоку і Азовське море, порушення прав людини на окупованому Донбасі та в Криму, зокрема і незаконну паспортизацію на цих територіях.

«Прийнявши резолюцію України, ПА ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії — саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта — негайно звільнити окуповані українські території, і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства», — повідомив Потураєв.

Він також розповів, що ПА ОБСЄ підтримала резолюцію Нідерландів, яка засуджує порушення прав людини у Білорусі. Через це російська та білоруська делегації покинули залу засідань.