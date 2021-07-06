МОЗ проводить дослідження імунітету українців до коронавірусу. Антитіла вже має третина населення

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Попередні дані дослідження Міністерства охорони здоров’я вказують, що третина українців має антитіла до коронавірусу.

Про це у своєму Facebook повідомив очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Він розповів, що МОЗ проводить разом із соціологами дослідження з приводу імунітету українців до коронавірусу. До людей приходять медики та соціологи — перші роблять безкоштовний тест на антитіла, а другі ставлять відповідні запитання.

«Наразі у дослідженні взяли участь близько 6 тис. людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу. На наступному етапі дослідження фахівці проведуть аналітичну роботу — визначать, яким чином антитіла утворились в організми людини. Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований», — пояснив Радуцький.

За його словами, остаточні дані дослідження презентують наприкінці серпня. Вони допоможуть у прогнозуванні досягнення Україною колективного імунітету.