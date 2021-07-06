Автобусний лоукост FlixBus запускає три нові рейси з України до Європи

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Автобусна лоукост-компанія FlixBus із 20 липня запускає три нові рейси з України — два зі Львова й один з Києва.

Про це повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман на пресконференції у Львові, пише Zaxid.net.

Він також зазначив, що компанія планує зробити Львів своїм транспортним хабом.

Компанія відкриває три нові рейси: Львів — Вроцлав, Львів — Будапешт та Київ — Пльзень. На честь відкриття найближчі три дні вартість квитків становитиме 150—200 гривень.

«За два роки в Україні ми встигли залучитися підтримкою 10 місцевих партнерів-перевізників і разом побудувати міцну мережу міжнародних та внутрішніх маршрутів. У подальших планах — відкривати нові лінії та збільшувати частоту відправлень за кордон, зокрема в Польщу, Угорщину, Німеччину, Молдову, а також відкривати більше внутрішніх маршрутів Україною, щоб всі українці могли подорожувати зеленими автобусами — легко, із комфортом і за доступними цінами», — підкреслив Леман.