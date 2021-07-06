Кияни з липня отримуватимуть рахунки за комуналку із авансом за опалення — сплатити його можна за бажанням

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У липні у платіжках киян за комунальні послуги з’явиться окремий рядок із рекомендованим авансовим платежем за опалення. Його можна буде оплатити за бажанням, тим самим зменшивши навантаження на свій бюджет взимку. А тепловики за ці аванси зможуть закупити газ для опалювального сезону.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Суму рекомендованого платежу визначать на основі прогнозованого обсягу споживання у певному періоді: це близько 10 грн/кв. м опалюваної площі. Авансовий платіж відображатиметься в особових рахунках клієнтів як переплата. Це дозволить клієнтам уникнути накопичення боргів та штрафів за прострочення оплати.

У КМДА нагадали, що «Нафтогаз» змінив умови та ціну закупівлі газу і скасував механізм післяплати: «Це створює кризову ситуацію, враховуючи відсутність обігових коштів, адже споживачі сплачують за надані послуги на умовах післяплати, тобто з відстрочкою у 20 днів після отримання послуг».