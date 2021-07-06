У Польщі затонув приватний вертоліт з українцями на борту. Жертв немає, але люди отримали серйозні травми
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Польщі у Вармінсько-Мазурському воєводстві приватний вертоліт з пасажирами упав в озеро Талти. Троє українців, які були на борту, отримали значні травми.
Про це з посиланням на поліцію повідомляє місцеве видання PM24.
Невдовзі після зльоту у транспорту почалися проблеми з двигуном, він почав поступово втрачати висоту, а потім повністю затонув в озері.
На борту перебували троє українців, які наразі проживають у Польщі. Коли вертоліт впав у воду, то туристи, що проїжджали повз, змогли врятувати потерпілих.
В однієї жінки діагностували пошкодження хребта — її доставили до лікарні в Гіжицькому, а от 17-річну доньку потерпілої з аналогічною травмою доставили вертольотом до Ольштина.
Пілота також госпіталізували для огляду. Уламки вертольота на глибині 13 метрів вже оглянули пожежники. Інших людей на борту не було.
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