Опитування: У Раду проходять лише чотири партії, а підтримка Зеленського падає

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, то до Верховної Ради змогли б потрапити всього чотири партії. Хоча, за результатами голосування, у 2019 році у парламент пройшли пʼять політичних сил. А от рейтинг президента Зеленського незмінно високий у порівнянні з опонентами, хоча й падає відносно даних попереднього опитування.

Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Відтак, за «Слугу народу» готові проголосувати 24,9% респондентів, які визначилися з вибором. «Європейську солідарність» підтримують 13,5% опитаних, а «Опозиційну платформу — За життя» — 12,8%. «Батьківщина» Юлії Тимошенко також отримала б достатньо підтримки — 12,3%.

А от партія «Голос», за даними опитування, не набирає навіть 3% підтримки при тому, що пороговий барʼєр для входження в Раду становить 5%. Тож ця політсила втрачає шанси вдруге потрапити в парламент.

Однак є й партії, котрі збільшують свою підтримку. Так, партію «Сила і честь» підтримують 4,8% опитаних, а «Радикальну партію» — 4,7%. А от «Українська стратегія Гройсмана» уже сягнула 4,5% підтримки, а партія Євгена Мураєва «Наші» — 4,3%, УДАР Віталія Кличка — 4,1%, в політсила Шарія — 3,7%.

Натомість дані опитування за травень свідчили, що у Раду пройшли б пʼять партій, зокрема «Сила і честь» з показником у 5%.

Що стосується президентських виборів, то Володимир Зеленський знову став би президентом. Якби вибори проводилися в середині літа 2021 року, то його б підтримали 29,1% опитаних.

Найближчими його суперниками є Петро Порошенко (13,4%), Юрій Бойко (12,5%) та Юлія Тимошенко (11,3%).

Решта кандидатів станом на липень 2021 року не мали б шансів на проходження до другого туру президентських виборів. За Ігоря Смешка готові проголосувати тільки 8,7% виборців, за Євгенія Мураєва — 5,5%, за Володимира Гройсмана — 4,6%, за Олега Ляшка — 3,4%.

Зазначимо, у травні за даними опитування цієї ж соціологічної групи, Володимир Зеленський отримав би голоси 30,2% виборців, а Петро Порошенко — 12,8%. Тобто за два місяці підтримка цих політиків впала на кілька пунктів.

Рейтинг довіри до політиків очолює також Володимир Зеленський — 46% опитаних, хоча водночас 52% йому не довіряють.

Опитування проводилось 30 червня — 3 липня методом телефонних інтервʼю з використанням компʼютера. Соціологи опитали 2,5 тисячі респондентів. Можлива похибка не перевищує 2%.