Дослідження: Висадка дерев може збільшити частоту дощів

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People in the rain / Getty Images

Нове дослідження зʼясувало, що висадка дерев може збільшити кількість сезонних дощів.

Про це пише BBC.

Такого висновку дійшли фахівці Вищої технічної школи Цюриха. Вони помітили, що перетворення сільськогосподарських земель на ліси збільшує кількість дощів в середньому на 7,6%.

Автори використовували модель, засновану на спостереженнях, щоб оцінити, як зміни в лісовому покриві впливають на кількість опадів на континенті. Дослідники дійшли висновку, що якщо кількість лісів збільшити на 20% рівномірно по всій Європі, то це призведе до більш частого випадання місцевих опадів, особливо в зимовий період, і більшою мірою це позначиться на прибережних регіонах.

Але, крім місцевих опадів, посадка нових лісів впливає на вітрові території. Вчені виявили, що кількість опадів в цих районах збільшується, особливо в літні місяці. Взявши ці два явища разом, команда виявила, що влітку кількість опадів збільшилася на 7,6%.

Висновки про збільшення кількості опадів частково засновані на спостереженнях за наявними закономірностями. Але глибинні причини вченим невідомі — ймовірно, вони повʼязані з тим, як ліси взаємодіють з хмарним повітрям.