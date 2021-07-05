Sea Breeze 2021: стартує основна фаза навчань
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- Олег Панфілович
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Михайло Мельниченко / «Бабель»
Військові навчання України, США та союзників по НАТО Sea Breeze 2021 перейшли в активну фазу.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
У понеділок в Одесі військові продемонстрували роботу протидиверсійного підрозділу ВМС ЗСУ на борту судна «Балта», а також спільну боротьбу за виживання корабля екіпажів румунського та болгарського суден.
Також журналістам продемонстрували спорядження та озброєння британського патрульного корабля HMS Trent і американського ракетного есмінця USS Ross.
«Сьогодні ми побачили остаточне приготування морського компонента до проведення активної фази навчання. Зараз триває так звана передпоходова підготовка кораблів і останні приготування до виконання поставлених завдань», — заявив Олексій Доскато, керівник навчань Sea Breeze 2021 з українського боку.
Представник Шостого флоту США Кріс Ровлі зазначив, що сценарій, який відпрацьовується, є дуже поширеним під час тренувань у військово-морських силах різних країн. «Навчання має оборонний характер, в нас є з’єднання кораблів і ми відпрацьовуємо елементи протиповітряної оборони, протичовнової оборони, операції з огляду суден порушників», — сказав Ровлі.
- 28 червня в Чорному морі стартували навчання України, НАТО і союзників Sea Breeze. У море для участі в них зайшов американський есмінець USS Ross. Навчання Sea Breeze цього року триватимуть до 10 липня. У них беруть участь понад 5 тисяч військових, 32 кораблі, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій.
- Росія закликала НАТО відмовитися від навчань через «агресивний характер» і «заохочення мілітаристських настроїв» України.