У Львові студентки влаштували танці на меморіалі Героїв Небесної сотні. Поліція відкрила провадження

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У Львові кілька студенток влаштували танці з феєрверками на меморіалі Героїв Небесної сотні на вулиці Підвальній, через що поліція відкрила провадження за статтею про осквернення памʼятника (ч. 2 ст. 297 КК).

Як повідомляє поліція області, правоохоронці вивчили відео з соцмережі, яке дівчата зняли під час святкування вісімнадцятиріччя своєї подруги. Дівчат розшуують. Їм загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Листа в поліцію також направила Львівська міська рада, яка вже планує збільшення кількості камер спостереження навколо меморіалу. Зараз там лише одна камера.

Керівник «Муніципальної варти» Володимир Данилюк розповів, що вечірку студенток зупинив охоронець території. Він побачив дівчат через деякий час, тому не зміг запобігти інциденту.