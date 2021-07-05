Monobank анонсував інтеграцію з криптобіржею. Після дозволу НБУ через додаток можна буде торгувати біткоїнами

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«Бабель»

Monobank у липні 2021 року запустить інтеграцію з криптобіржею. Це дозволить купувати й продавати біткоїни через додаток.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Він зазначив, що monobank вже завершив розробку інтеграції з криптобіржею та чекає на погодження Національного банку.

Також у липні компанія обіцяє розповісти, де та як можна буде «просто, зручно, прозоро» купувати й продавати біткоїни. Наразі відомо, що для цієї функції зроблять окрему картку.

Крім того, Гороховський анонсував запуск електронної sim-карти, мовляв, це буде «глибока інтеграція з мобільним оператором». Однак він не деталізував цей проєкт, а тільки зазначив, що «все буде просто і красиво». Реліз послуги запланований на серпень.

І наостанок бізнесмен анонсував «глибоку інтеграцію з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами». Наразі триває активна розробка, реліз запланований на осінь.