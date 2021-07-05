Зеленський назвав основні пріоритети України в міжнародній політиці — протидія Росії та деокупація

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський виступив із промовою про міжнародну політику України. Він зазначив, що основними пріоритетами для дипломатів лишаються протидія Росії, забезпечення суверенітету й відновлення територіальної цілісності України.

Про це він розповів на форумі «Україна 30. Міжнародна політика», пише пресслужба ОП.

За його словами, наразі у світі зростає напруга та кількість конфліктів як на регіональному, так і на глобальному рівнях.

«Наша основна мета — протидіяти цьому в контексті лише власних національних інтересів. А наш головний національний інтерес — це мир. Не десь, а мир на нашій землі. Це моя головна мета як президента України», — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що деокупація територій також залишається серед основних пріоритетів України. Для протидії незаконним діям Росії потрібне формування «зовнішнього фронту». Зеленський нагадав і про те, що для посилення міжнародного тиску на Росію буде запущена «Кримська платформа».

Також Зеленський згадав і про вступ України до ЄС і НАТО. Він вважає, що без України ці проєкти не можна вважати завершеними.

«Для нас це гарантія добробуту та безпеки. Безпека — пріоритет. І гарантія добробуту. Наша держава й український народ, я вважаю, вже зробили достатньо для того, щоб отримати від партнерів чіткі підтвердження того, коли, як Україна буде членом ЄС та членом Альянсу», — пояснив президент.

Що стосується викликів, то Зеленський заявив, що одним із основних викликів для України наразі є проєкт «Північний потік — 2», який несе суттєву загрозу енергетичній безпеці.