У Японії після зсуву ґрунту 80 людей зникли безвісти. Троє загинули

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Kyodo News / Getty Images

Унаслідок зсуву ґрунту в японському місті Атамі 80 людей зникли безвісти. Уже два дні ані родичі, ані влада не можуть їх знайти.

Про це пише Reuters.

Офіційно відомо про трьох загиблих, кількість зникли безвісти скоротилася зі 113 до 80. На місці стихійного лиха працюють близько 1,5 тисячі рятувальників.

Представник міської влади повідомив, що дощі наразі припинилися, але невдовзі прогнозується їх посилення, тому можливі нові зсуви.

Нагадаємо, 3 липня в Атамі, що у префектурі Сідзуока, стався селевий зсув. Хвиля бруду з уламками покотилася вулицею міста, знищуючи будинки на своєму шляху.

За даними місцевої влади, селевий зсув на південному заході від Токіо зруйнував понад 10 будинків. Його спровокували зливи, які напередодні зафіксували в усьому регіоні.