У США підірвали вцілілу частину багатоповерхівки, яка обвалилася біля Маямі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Florida Task Force 2 US&R
У США підірвали вцілілу частину багатоповерхівки Champlain Towers South у місті Серфсайд біля Маямі (штат Флорида, США). Усе через ураган «Ельза», який найближчим часом досягне узбережжя.
Про це пише Reuters.
В уламках будинку просвердлили спеціальні отвори, в які заклали невеликі вибухові заряди. Після цього вцілілу частину багатоповерхівки підірвали.
Наразі рятувальні роботи на території комплексу припиили, їх відновлять після знесення й очищення місця від уламків.
- 24 червня біля Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, у будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Завали будинку досі розбирають. Рятувальники знайшли тіла 24 загиблих, понад 120 людей досі вважаються зниклими безвісти.