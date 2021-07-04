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Оновлення на 40% та майже 50 млн опрацьованих викликів. Аваков перелічив досягнення Нацполіції за шість років

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

До Дня Національної поліції України міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підсумував шестирічну роботу правоохоронців.

Про це йдеться на сайті МВС.

«Шість років тому ми розпочали створення Національної поліції України як принципово нового, високотехнологічного, зручного для людини, сучасного поліцейського сервісу. Це вкрай складне завдання — збудувати нове на базі старої, украй розбалансованої системи», — зауважив Аваков.

Наразі середній вік поліцейського становить 36 років. Крім того, за шість років замінили 40% особового складу.

«Шість років — це досить мало для нового правоохоронного органа, що надає суспільству якість сервісу, якого ще не було у вітчизняній історії. Проте цього часу нам вистачило, щоб виростити нову генерацію молодих амбітних керівників, які просувають подальші реформи, залучають найкращий закордонний досвід, формують команду однодумців», — зазначив Аваков.

За шість років існування Національної поліції України:

За словами очільника МВС, 56 тисяч поліцейських за шість років роботи несли службу в зоні АТО/ООС.