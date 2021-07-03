«Вилучили менше, ніж торік». Держприкордонслужба відповіла на слова Лукашенка про потік зброї з України
- Автор:
- Олег Панфілович
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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
Українські прикордонники за перше півріччя поточного року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї, при цьому жодної вогнепальної.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Зокрема, затримали 12 одиниць мисливської, 13— холодної,по одній одиниці — газової та пневматичної зброї. За аналогічний період минулого року на українсько-білоруському кордоні затримали на 6 одиниць зброї більше.
За даними ДПСУ, відповідні показники білоруської сторони на суміжній ділянці кордону ще нижчі. Згідно з даними, наданими білоруською стороною, за пʼять місяців цього року загалом на вʼїзд і виїзд вони затримали на кордоні з Україною лише чотири одиниці зброї та 10 боєприпасів, усі в пунктах пропуску. А під час опрацювання спільних звітів за підсумками 2020 року прикордонники Білорусі зауважили, що кількість зброї, виявленої на кордоні з Україною, зменшилася в 6,9 раза.
- Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території країни розкрили «сплячі терористичні осередки» та «загони самооборони», до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва. За його словами, з України надходить «величезна кількість зброї». Відтак він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон.
- Попри заяви Лукашенка, у Державній прикордонній службі повідомили, що наразі не спостерігають жодних суттєвих змін на кордоні з Білоруссю.