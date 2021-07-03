Росія підняла у небо винищувачі на фоні навчань Sea Breeze у Чорному морі
- Автор:
- Олег Панфілович
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Сайт Міністерства оборони Російської Федерації
Під час військових навчань Sea Breeze-2021 за участі України та низки країн-членів НАТО російські військові паралельно влаштували маневри своєї авіації над Чорним морем.
Про це повідомляє Міноборони Росії.
У суботу російське оборонне відомство влаштувало навчально-бойові польоти в регіоні — в небо підняли багатоцільові винищувачі Су-30СМ, фронтові бомбардувальники Су-24М, винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувачі-перехоплювачі Су-27.
У повідомленні Міноборони РФ йдеться, що літак-амфібія Бе-12 виконав розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря, а роль кораблів умовного противника виконували великі десантні кораблі «Саратов» та «Орськ». Загалом навчальні завдання виконували більш як 10 літаків зі складу Морської авіації і ППО Чорноморського флоту та авіації ППО.
- Чорноморський флот Росії почав навчання в морі на тлі міжнародних маневрів See Breeze, які проводять ВМС України і Шостий оперативний флот США.
- 28 червня в Чорному морі стартували навчання України, НАТО і союзників Sea Breeze. У море для участі в них зайшов американський есмінець USS Ross. Навчання Sea Breeze цього року триватимуть до 10 липня. У них беруть участь понад 5 тисяч військових, 32 кораблі, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій.
- Росія закликала НАТО відмовитися від навчань через «агресивний характер» і «заохочення мілітаристських настроїв» України.