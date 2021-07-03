Ватикан дозволив судити «друга Папи». Його підозрюють у купівлі елітної нерухомості в Лондоні на церковні гроші
- Автор:
- Олег Панфілович
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Wikipedia / Claude TRUONG-NGOC
Суд Ватикану дозволив притягнути до відповідальності 10 осіб, в тому числі кардинала Анджело Бекью, у звʼязку зі звинуваченнями у фінансових злочинах.
Про це пише BBC.
Кардинал Анджело Бекью став найбільш високопоставленим священнослужителем Ватикану, якому коли-небудь висували звинувачення в розкраданні і зловживанні службовим становищем.
Йдеться про придбання Ватиканом багатоквартирного будинку в центрі Лондона приблизно за $200 мільйонів. Ці кошти були взяті з церковних грошей і проведені через офшорні фонди і компанії.
Кардинал Бекью був помічником Папи Франциска, його називали «другою людиною» в Державному секретаріаті Ватикану, органі, який управляє фінансами Римо-католицької церкви. Сам Папа Франциск називав кардинала своїм близьким другом.
Крім Бекью, перед судом постануть два колишніх керівники підрозділу фінансової розвідки Ватикану. Їм висунули звинувачення в розтраті, відмиванні грошей, шахрайстві, вимаганні та зловживанні службовим становищем. Перше слухання відбудеться 27 липня.
- Наприкінці вересня минулого року Бекью несподівано для багатьох подав у відставку. Разом з тим його відхід повʼязали саме з розслідуванням навколо придбання нерухомості в Лондоні.