«Суттєвих змін немає»: у ДПСУ заявили, що жодних ознак перекриття кордону з Білоруссю не спостерігається

Новини

У Державній прикордонній службі повідомили, що наразі не спостерігають жодних суттєвих змін щодо діяльності кордону з Білоруссю. Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив закрити кордон з Україною.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

«Минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2 000 осіб, а у зворотному напрямку — понад 1 700 осіб. Ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов’язано з вихідними. Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці. У пропускних операція жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається», — зазначили там.

Прикордонники розповіли, що 2 липня отримали від білоруських колег інформацію про перехід на посилену охорону кордону. Але там повідомили, що така практика є звичайною напередодні святкування визначних дат, а 3 липня у Білорусі — День незалежності.

Аналогічну інформацію озвучили журналістам TUT.by у Державному прикордонному комітеті Білорусі.

«Жодних змін в роботі пунктів пропуску немає. Громадяни Республіки Білорусь вільно повертаються додому, безперешкодно, без проблем. Якщо ви контрабандист і збираєтеся вести протиправну діяльність в Білорусі, тоді переживати варто», — розповіли там.