Хакери одночасно атакували майже 200 американських компаній

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У США хакери здійснили кібератаку на приблизно 200 американських компаній. Вони атакували IT-компанію Kaseya.

Про це пише Reuters.

Зловмисники використовували програми, які вимагають кошти. Вони напали на компанію Kaseya в Маямі, що призвело до збою в роботі 200 інших компаній.

У самій Kaseya підтвердили, що хакери атакували програмне забезпечення VSA, яке активно використовують у США корпоративні мережі. IT-фахівці використовують його для моніторингу й управління серверами, комп’ютерами та іншими пристроями.