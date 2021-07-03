Хакери одночасно атакували майже 200 американських компаній
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
У США хакери здійснили кібератаку на приблизно 200 американських компаній. Вони атакували IT-компанію Kaseya.
Про це пише Reuters.
Зловмисники використовували програми, які вимагають кошти. Вони напали на компанію Kaseya в Маямі, що призвело до збою в роботі 200 інших компаній.
У самій Kaseya підтвердили, що хакери атакували програмне забезпечення VSA, яке активно використовують у США корпоративні мережі. IT-фахівці використовують його для моніторингу й управління серверами, комп’ютерами та іншими пристроями.
- Корпорація Microsoft повідомила, що зафіксувала нові хакерські атаки, які здійснило російське угруповання Nobelium. У травні Microsoft теж повідомляла про атаки з боку Nobelium, яку повʼязують зі спецслужбами Росії. Імовірно, вона стоїть і за атаками на клієнтів програмного забезпечення компанії SolarWinds, через яке хакери втручалися в роботу американських структур у 2020 році.