МОЗ: У Вінницькій області через кілька годин після вакцинації помер 47-річний чоловік. Причини наразі встановлюють

Новини

International Monetary Fund / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя 2 липня повідомило про смерть 47-річного чоловіка, який за 4, 5 години до цього вакцинувався від коронавірусу препаратом Pfizer. Причини смерті наразі встановлюють.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Чоловік вакцинувався 2 липня о 13:45. Протягом години після щеплення скарг не було. О 17:00 у пацієнта з’явились скарги на нудоту і він втратив свідомість. Тоді відразу викликали швидку, яка провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували його смерть.

Відомо, що чоловік вакцинувався препаратом Pfizer-BioNTech. У 5 інших людей, які щепились з одного флакона з померлим, стан задовільний. Смерть зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, оскільки вона сталася протягом 30 днів після вакцинації від коронавірусу.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації Департаменту охорони здоров’я Вінницької області.

Відповідно до українського закону, Департамент і надалі буде розслідувати випадки смерті протягом 30 діб після щеплення. У МОЗ наголосили, що вакцинація проти коронавірусу не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.